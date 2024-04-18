نوير يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الألماني مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، إنجازًا تاريخيًا في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ بداية مشواره الكروي.

وحسم فريق بايرن ميونخ تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى عقبة أرسنال الإنجليزي في دور ربع النهائي من البطولة.

وحافظ نوير على نظافة شباكه أمام آرسنال، اليوم الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي والتي انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدف دون رد سجله جوشوا كيميتش.

مانويل نوير يتخطى إنجاز إيكر كاسياس

ووصل مانويل نوير إلى تحقيق 58 مباراة خرج فيهم بشباك نظيفة من منافسات دوري أبطال أوروبا، بفارق مباراة واحدة عن الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس، الذي يمتلك 57 مباراة، وفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات.

ويأتي جيانلويجي بوفون، أسطورة الكرة الإيطالية، والحارس التاريخي لفريق يوفنتوس، في المركز الثالث برصيد 52 مباراة، خرج فيهم بشباك نظيفة من البطولة الأوروبية.