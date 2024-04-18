ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بعد "هاتريك" سفيان رحيمي

ياسر رشاد - القاهرة - انفرد النحم المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية، بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك الهلال السعودي.



وسجل سفيان رحيمي هاتريك، في الفوز الذي حققه فريق العين الإماراتي على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا

1- سفيان رحيمي – العين الإماراتي – 11 هدفًا.

2-الكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي)، كريسان دا كروز (شاندونج تايشان)، أندرسون تاليسكا (النصر ) – 8 أهداف.

3- أيجور سيرجييف (باثوم يونايتد)، كريستيانو رونالدو (النصر)، هيرنانديز ( إنشيون يونايتد)، لابا كودجو ( العين ) – 6 أهداف.

4- مارتين آدم (أولسان هيونداي )، اندرسون لوبيز (يوكوهاما إف مارينوس)، خوزهيمات ايركينوف (باختاكور)، رامين رضائيان (سباهان اصفهان)، بغداد بونجاح (السد ) – 5 أهداف.