شكرا لقرائتكم خبر عن طلب خاص من جوميز فى الزمالك قبل نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالى جوزيه المدير الفنى للزمالك طلباً خاصاً للاعبين بضرورة غلق مباراة القمة التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

شدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة التركيز على مباراة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل 21 أبريل الجارى على استاد القاهرة الدولى.

وطالب جوميز لاعبى الزمالك بضرورة الفوز على دريمز الغانى فى استاد القاهرة الدولى بفارق مريح يضمن لهم دخول مباراة العودة بأريحية، خاصة أن اللعب خارج الديار ستكون له ظروف مختلفة متعلقة بالإجهاد والسفر والرطوبة الأمر الذى تفهمته الكتيبة البيضاء ووعدوه بتنفيذ التعليمات.