اخبار الرياضه

الامارات | رونالدو يكسب "الرواتب المؤجلة" من يوفنتوس

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكسب "الرواتب المؤجلة" من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الأسطورة البرتغالي ، نجم النصر السعودي، على حكم قضائي سيحصل من خلاله على الرواتب المؤجلة من ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "سيدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لرونالدو وهي المدفوعات الشهرية المؤجلة أثناء اندلاع جائحة ".

وكان رونالدو رحل عن يوفنتوس في صيف عام 2021 قبل أن يحصل على رواتبه المؤجلة، لذا تحرك قضائيا ضد يوفنتوس للمطالبة بها.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا