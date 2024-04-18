الامارات | رونالدو يكسب "الرواتب المؤجلة" من يوفنتوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على حكم قضائي سيحصل من خلاله على الرواتب المؤجلة من ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "سيدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لرونالدو وهي المدفوعات الشهرية المؤجلة أثناء اندلاع جائحة كورونا".

وكان رونالدو رحل عن يوفنتوس في صيف عام 2021 قبل أن يحصل على رواتبه المؤجلة، لذا تحرك قضائيا ضد يوفنتوس للمطالبة بها.