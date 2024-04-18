تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا اليوم في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم المصيرية ضد أتلانتا الإيطالي في الدوري الأوروبي.

و يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على أتلانتا الإيطالي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب جيويس في إياب الدور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويدفع كلوب بالقوة الهجومية الضاربة للفريق بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح أملا في تحقيق مفاجأة وقلب الطاولة على الفريق الإيطالي وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلانتا اليوم :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيترسون.

الوسط: دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إليوت.

الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بقيادة المدير الفني يورجن كلوب رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتاج الريدز للانتصار برباعية نظيفة على الأقل لحسم التأهل بعد هزيمته بثلاثية في مباراة الذهاب.

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة بثلاثية دون رد بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه أنفيلد في إنجلترا، سجلها جيانلوكا سكاماكا "هدفين" و ماريو باساليتش.

على الجانب الأخر يدخل فريق أتلانتا المباراة منتشيًا بالنتيجة الكبيرة التي حققها في مباراة الذهاب، حيث يتسلح بعاملي الأرض والجمهور لحسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وأتلانتا والقناة الناقلة والمعلق :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أتلانتا في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.