 سبب رفض “كاف” إقامة نسخة جديدة من الدوري الإفريقي

كشفت تقارير مغربية عن موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من إقامة نسخة جديدة من الدوري الإفريقي التي لعبت لأول مرة في الموسم الحالي.

وحسب صحيفة الرياضية المغربية: “فإنه لا نية لدى الكاف لإطلاق نسخة أخرى من الدوري الإفريقي الجديد خلال عام 2024.

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ولعبت بطولة الدوري الإفريقي لأول مرة بمشاركة ثمانية أندية، الاهلي والوداد وصنداونز والترجي وسيمبا ومازيمبي وإنيمبا وبترو أتليتكو، حيث توج بها فريق صن داونز الجنوب إفريقي بالفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية.

وجاء قرار الكاف بعدم إقامة نسخة جديدة من الدوري الإفريقي هذا الموسم بسبب إزدحام جدول المباريات للفرق الإفريقية المرشحة للمشاركة في البطولة أبرزها الاهلي وصن داونز والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وأبدى عدد كبير من الأندية الإفريقية عدم استعدادهم للمشاركة في البطولة في ظل الارتباطات بمباريات على الصعيد المحلي، كذلك لمشاركتهم في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وكان النادي الاهلي قد شارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي ممثلًا عن مصر، إلا أنه ودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

ويشارك الاهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الأحمر ضد مازيمبي الكونغولي، فيما يلعب صن داونز الجنوب إفريقي ضد الترجي التونسي.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية لهدفين.