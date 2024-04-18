برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اصطحاب الشيف محمد فرحات إلى الكونغو لتجهيز الوجبات الخاصة بالبعثة خلال فترة تواجد الأهلي في مدينة لبومباشي، استعدادا لمواجهة مازيمبي، وقام الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف.

ويخوض الأهلي أولى تدريباته بالكونغو في الرابعة عصر اليوم علي استعدادا لمباراة مازيمبي المقرر لها عصر السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

اجتماع بين خالد بيبو ورئيس البعثة

كما حرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة للفريق على عقد اجتماع سريع مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، فور الوصول إلى مطار لوبومباشي بالعاصمة الكونغولية.

وقام بيبو بإطلاع رئيس البعثة على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وكافة الأمور المتعلقة بالبعثة خلال فترة تواجدها في لوبومباشي.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر امس الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

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