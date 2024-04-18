لاعب إفريقي مفاجأة بديل محمد صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استقرار إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على بديل الدولي المصري محمد صلاح الذي يقترب من الرحيل عن الفريق.

وحسب موقع “فوت ميركاتو” فإن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي استقرت على ضم محمد قدوس لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري كخطوة استباقية قبل رحيل صلاح للدوري السعودي”.

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وأضاف الموقع: “محمد صلاح يقترب بشدة من الانتقال إلى الدوري السعودي في ظل المبالغ الكبيرة التي تدفع للاعبين هناك”.

يُذكر أن الدولي الغاني محمد قدوس شارك مع فريقه وستهام في 42 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في المباراة التي تلعب على ملعب جيويس في إيطاليا.

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة من أتالانتا في مباراة الذهاب برباعية دون رد، في المباراة التي لعبت على استاد الأنفيلد معقل الريدز.