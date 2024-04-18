الأهلي يوضح حالة مصابيه قبل موقعة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بيرسي تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف أن بيرسي تاو كان يعاني من آلام في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجي، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.

وأوضح طبيب الفريق أن الثنائي؛ إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وأجرى أمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف فيما يعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وبالنسبة لحسين الشحات، فيواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

الأهلي يخوض مرانه الأول في الكونغو على ملعب مازيمبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول في الكونغو تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، على ملعب تي بي مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من ٢٥ دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين السبت المقبل في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في الكونغو

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اصطحاب الشيف محمد فرحات إلى الكونغو لتجهيز الوجبات الخاصة بالبعثة خلال فترة تواجد الأهلي في مدينة لبومباشي، وقام الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف.

ويخوض الأهلي أولى تدريباته بالكونغو في الرابعة عصر اليوم علي استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها عصر السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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