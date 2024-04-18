الامارات | الأهلي المصري يعلن جاهزية بيرسي تاو لمواجهة مازيمبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم جاهزية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الجناح الأيمن، للمشاركة في مواجهة مازيمبي المقرر لها بعد غد السبت في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس إن تاو تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

وأضاف أن تاو كان يعاني من آلام في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجي، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.

وأوضح أن الثنائي؛ إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وأجرى عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف فيما يعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وشدد على أن حسين الشحات يواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

