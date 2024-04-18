الامارات | هل فاز ريال مدريد على مانشستر سيتي بالحظ؟ غوارديولا يجيب!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومجالس المشجعين مصطلح "حظ مدريد" بعد كل مباراة يخرج فيها النادي الملكي منتصراً وآخرها على مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب 3-3 ذهاباً على ملعب "سانتياغو برنابيو" و1-1 إياباً على استاد "الاتحاد".

ولكن الإجابة على ذلك السؤال الشائع كانت هذه المرة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي الذي قال فيه: "لقد أخبرني الراحل يوهان كرويف يوما أن الحظ غير موجود (في كرة القدم) وأنا أتفق معه".

ويعتبر كرويف أستاذ غوارديولا في عالم كرة القدم لاعباً ومدرباً وهو من أساطير المنتخب الهولندي وباني مدرسة نادي برشلونة.

وأضاف غوارديولا الذي كان قد سيطر على مباراة ريال مدريد وهاجم بضراوة أمام دفاع ريال مدريد ومدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي: "الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة، لكنها طريقة لا تصدق للخسارة"، موضحاً: "لا أعرف ما الذي كان بإمكاننا فعله أكثر".

وتأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ الذي فاز بدوره على أرسنال 1-0 إيابا في ميونيخ (2-2 ذهاباً في لندن).