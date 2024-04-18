المقاولون العرب يُنهي استعدادته لمباراة بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم الخميس بملعبه بالجبل الأخضر ثم توجه الفريق بعدها لمحافظة الغربية ، وبدأ المقاولون معسكره اليوم بأحد الفنادق القريبة من مدينة المحلة الكبرى استعدادا لمباراته مع البلدية بالدوري.





ويلتقي المقاولون مع بلدية المحلة يوم الجمعة المقبلة بملعب غزل المحلة فى افتتاح مباريات الفريق بالدور الثاني لمسابقة الدوري. حرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون في الأيام الماضية علي إقامة تدريبات تخصصية للاعبين في المراكز المختلفة لعلاج الأخطاء والاستعداد للمباريات المقبلة بالدوري.

وطالب محمد عودة اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز والتجهيز للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة في الجولة ال18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبدأ مباراة المقاولون مع بلدية المحلة غدا الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا لحساب الجولة ال18 وافتتاح مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري المصري هذا الموسم.