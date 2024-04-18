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ليفربول يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الشوط الأول من مباراته أمام اتالانتا الايطالي متقدما بهدف في المباراة المقامة على أرض الأخير ضمن منافسا إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وكان ليفربول قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة من أتالانتا على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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