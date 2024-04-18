الاتحاد يطالب بتأجيل مباراته ضد الهلال في كأس الملك

طالب نادي الاتحاد السعودي بتأجيل مباراة الفريق الكروي الأول ضد نظيره الهلال في نصف نهائي كأس الملك، في بيان رسمي اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الاتحاد نظيره الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم 30 أبريل من الشهر الجاري.

بيان الاتحاد السعودي

ونشر العميد بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “اكس”: “أرسل النادي خطاباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلب تأجيل لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم بنظيره فريق نادي الهلال يوم 30 أبريل 2024م”.

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وتابع: “وذلك إلى حين فراغ المنتخب الوطني الأولمبي من مشاركته في بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة، الذي نتمنى له التوفيق في تحقيق البطولة والوصول إلى الأولمبياد”.

وأكمل نادي الاتحاد في بيانه: “حتى يتسنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاستفادة من مشاركة لاعبيه الخمسة المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي المشارك في البطولة الآسيوية (عوض الناشري – فيصل الغامدي – زكريا هوساوي – أحمد الغامدي – مروان الصحفي في لقاء نصف النهائي”.

وأوضح النادي في خطابه بأن الفريق وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام الفيفاء.

ويطالب بإيقاف هذا الضرر بتأجيل مباراة نصف النهائي حتى يتمكن من الاستفادة من كافة عناصره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تمثل أهمية بالغة للنادي وجماهيره.

وأكمل: “عدالة المنافسة تستدعي أن يستفيد كل فريق من لاعبيه في كافة مبارياته وخصوصاً المباريات الهامة مثل نصف نهائي أغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين).

وأردف: “نحن على قناعة بأن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستلبي طلبنا قياساً، وأسوة بما قامت به إدارة المسابقات بالرابطة بتجاوبها مع طلب شقيقنا نادي الهلال، بتأجيل مواجهته أمام الأهلي دورياً، وإيجاد موعد بديل لها في الروزنامة.