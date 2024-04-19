شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى ميسى رجل مباراة الإسماعيلى وزد بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى ميسى، لاعب زد، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالدورى.

وخسر فريق الإسماعيلى أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile هذا الموسم.

افتتح أحمد الصغيرى التسجيل لزد في الدقيقة 19 قبل أن يضيف عبد الرحمن البانوبى الهدف الثانى في الدقيقة 44 قبل أن يقلص أحمد الشيخ الفارق للدراويش في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب دورى nile برصيد 18 نقطة،بعد أن خاض 18 لقاء فاز في أربعة مواجهات وتعادل في ستة مباريات بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

ويحتل فريق زد إف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.