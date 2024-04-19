شكرا لقرائتكم خبر عن موديست عن مواجهة مازيمبى: الأهلي لا يخشى مواجهة أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنتوني موديست، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا، وإن الجميع لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز.‏

وأوضح أن المباراة سوف تكون صعبة، وأن اللاعبين يعرفون جيدًا أهمية اللقاء، ولديهم ثقة كبيرة في أنها سوف تكون مواجهة ‏بين 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا آخر، وسوف تكون المهمة الأولى لهم محاولة عدم استقبال الأهداف على الرغم من اللعب في أجواء حارة ‏وعلى أرضية من الترتان.‏

وأضاف: "الأهلي لا يخشى مواجهة أحد. بالفعل المباراة سوف تكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة".

وأكمل: "بكل تأكيد أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض مباراة العودة على أرضنا، وكما قلت، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيًّا لنحسم الفوز بهذه المباراة".

وخاض الأهلى مرانه الأول في الكونغو عصر اليوم، الخميس، على ملعب تي بي مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من 25 دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين السبت المقبل المقرر لها الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.