الامارات | النصر يهزم شباب الأهلي.. ويبقي على آماله «بطلاً» لدوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا فريق السلة في نادي النصر آماله في انتزاع لقبه الأول تاريخياً في بطولة الدوري العام، عقب فوزه، أمس، على ضيفه شباب الأهلي بفارق أربع نقاط وبنتيجة (76-72)، في مباراة جمعتهما لحساب ثالثة مواجهات «سلسلة» الدور النهائي للبطولة.

وتمكن فريق النصر بفضل هذا الفوز من تقليص الفارق بعدد الانتصارات في الـ«سلسلة» إلى 1-2، بعدما كان شباب الأهلي على بعد خطوة واحدة من إعلان نفسه بطلاً للدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ15 في تاريخه، بعد أن تمكن «فرسان دبي» من حسم المواجهتين الأولى والثانية في السادس من الشهر الجاري ومساء الأحد الماضي (99-98) و(94-80) توالياً.

وبات النصر مطالباً بالفوز في المواجهتين الرابعة والخامسة في الـ«سلسلة» المقامة بنظام «بست أوف 5»، يومي 22 و25 الجاري، لتحقيق حلم اللقب الأول.

وعرف النصر كيفية ضمان انتصاره بنيل لاعبيه أفضلية ساحقة بنتيجة الربع الأول، جاءت بفارق 21 نقطة وبنتيجة (35-14)، كانت كفيلة لـ«العميد» بالخروج فائزاً، رغم نجاح شباب الأهلي في نيل الأفضلية ببقية مراحل المباراة بواقع (21-17 و19-16 و18-10).