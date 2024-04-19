الامارات | محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ رغم خسارة ووداع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة تاريخه الشخصي في معقل أعرق الأندية الأوروبية فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في إحراز هدف فريقه الوحيد، بمرمى أتلانتا الإيطالي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وتنتهي المباراة بوداع ليفربول للبطولة في واحدة من أكبر المفاجآت بعد أن خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

ورغم الخروج والوداع إلا أن محمد صلاح، وصل إلى الهدف رقم 210 مع فريقه في جميع المسابقات منذ أن انضم إلى الفريق في صيف 2017، ليواصل حفر اسمه بسجلات تاريخ الكرة الإنجليزية والعالمية.

كما أن محمد صلاح هذا الموسم يكون قد وصل إلى 41 مساهمة تهديفية في 42 مباراة خاضها بكافة المسابقات وذلك رغم الإصابة التي أبعدته عددا من المباريات بعد إصابته في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 26 هدفا في كافة المسابقات وصنع 15 هدفا بمجموع 41 مساهمة مع فريقه الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.