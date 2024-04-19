الصليبي يضرب صفقة الاهلي المنتظرة.. صدمة لـ كولر

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صدمة جديدة بإصابة صفقته المنتظرة بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم إصابة لاعبه محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وتعرض شكري للإصابة خلال مبارات فريقه أمام المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب نادي سيراميكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أثبتت الأشعة إصابة محمد شكري، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز”.

وأضاف: “يخضع محمد شكري خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت”.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن شكري سيعود إلى صفوف الاهلي بالاتفاق مع إدارة سيراميكا لتعويض رحيل التونس علي معلول.