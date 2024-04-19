الامارات | بطولة أبوظبي لصيد «الكنعد» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد «الكنعد»، وتستمر حتى بعد غدٍ، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك ضمن أهداف تعزيز الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبّر عن تراث الإمارات البحري.

ويشارك في الحدث الأكبر على مستوى المنطقة 1500 صياد، من خلال أكثر من 360 قارباً للصيد، وبمجموع جوائز يبلغ مليون درهم، حيث يحصل الفائز الأول صاحب سمكة «الكنعد» الأثقل وزناً على 200 ألف درهم، أما صاحب المركز الثاني فيحصل على 150 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 40 ألف درهم، والسادس 30 ألف درهم، والسابع 25 ألف درهم، والثامن 20 ألف درهم، والتاسع 19 ألف درهم، والعاشر 18 ألف درهم، وتمتد الجوائز حتى المركز الـ60. كما أعلنت اللجنة المنظمة عن حزمة جديدة من الجوائز المالية الإضافية لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد «الكنعد»، وهي عبارة عن جائزة يومية قيمتها 10 آلاف درهم للسمكة الأعلى وزناً، حيث يحصل المركز الأول على 5000 درهم، ⁠والثاني على 3000 درهم، والثالث على 2000 درهم، على مدار الأيام الثلاثة للبطولة.