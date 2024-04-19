الامارات | عادل خالد يصوّب بوصلة «الشراع» نحو الحلم الأولمبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطارد نجم المنتخب الوطني للشراع الحديث، المونديالي عادل خالد، الفرصة الأخيرة لضمان تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، حين يستهل يوم غدٍ بطولة فرنسا «الأسبوع الأولمبي» المقامة حتى 27 الجاري في مدينة «يار».

وأكد عادل خالد، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الأسبوع الأولمبي في فرنسا طموح مشروع لكوكبة أبطال العالم في حجز آخر البطاقات المؤهلة إلى (أولمبياد باريس 2024)، وأتطلع لوضع خبراتي المتراكمة في بطولات العالم، نحو تحقيق الحلم والتمثيل المشرف لـ(الشراع الإماراتي)، والعودة مجدداً إلى العُرس الأولمبي بعد نجاحي في التأهل إلى (دورة بكين 2008)».

وأوضح: «بلوغ المجد الأولمبي يمثل الهدف المنشود الذي يصبو إليه أي رياضي حول العالم، وأنا جاهز لخوض التحدي في فرنسا، متسلحاً بخبراتي الكبيرة في البطولات العالمية، التي قادتني على مدار العامين الماضيين لتحقيق إنجازات عدة، ورفع عَلَم الدولة في كبرى المحافل، ومنها تتويجي مطلع العام الجاري ببرونزية بطولة العالم لفئة (الكا 6) في أستراليا، التي جاءت مكملة لتتويجي العام الماضي بفضية مونديال تايلاند في فئة (الكا 7)، في بطولة شهدت إحرازي برونزية منافسات (الكا 6)، وفي 2022 ظفرت ببرونزية بطولة العالم لفئة الماسترز في منافسات (الكا 7) في المكسيك».

وتوجّه عادل في ختام حديثه بالشكر إلى جميع الداعمين، وقال: «لم تكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون دعم وتشجيع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع، والهيئة العامة للرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، وتوفيرهم كل متطلبات النجاح للمشاركة في كبرى الاستحقاقات العالمية».