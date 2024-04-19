الامارات | شباب الأهلي يعاني أمام «كبار الدوري» بدرجة 2 من 9

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعد شباب الأهلي خطوة جديدة عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تعثر بخسارته أمام النصر 2-3، أول من أمس، على استاد آل مكتوم في الجولة الـ19، إذ استمرت معاناة «فرسان دبي» أمام الأندية التي سبق لها تحقيق اللقب.

وواصل شباب الأهلي «حامل اللقب» سجله السلبي أمام «كبار» دوري أدنوك للمحترفين، إذ حقق انتصارين فقط منذ بداية الموسم في تسع مواجهات أمام أندية العين والوصل والجزيرة والنصر والشارقة والوحدة.

وحقق شباب الأهلي العلامة الكاملة أمام الأندية الستة التي لم يسبق لها الفوز بلقب الدوري، بتغلبه على عجمان وخورفكان والبطائح مرتين ذهاباً وإياباً، وعلى كل من اتحاد كلباء والإمارات وبني ياس في الدور الأول من الدوري، بينما لديه مباراة مؤجلة أمام حتا الذي يحتل المركز الـ14 في لائحة الترتيب برصيد خمس نقاط.

في المقابل، يمتلك «فرسان دبي» سجلاً سلبياً أمام الأندية الستة «الكبار»، حيث حقق انتصارين، على الوحدة في الجولة الرابعة 3-1، وعلى الجزيرة 3-2 في الجولة الـ18، بينما فشل في تحقيق الفوز في سبع مباريات، أسهمت في خسارته 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، بفارق 14 نقطة عن الوصل «المتصدر» برصيد 51 نقطة من 19 مباراة.

وتعادل شباب الأهلي في أربع مباريات أمام كل من الجزيرة 1-1، والنصر 3-3، والشارقة 1-1، وأمام الوحدة 3-3، بينما خسر أمام العين صفر-3، ومن الوصل 1-2، وأخيراً أمام النصر 2-3.

ولم ينجح المدرب الصربي ماركو نيكوليتش في التعامل مع المواجهات الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على ترتيب الفريق في جدول الدوري، وحظوظه في المنافسة على اللقب، ما أسهم في توجيه عدد كبير من جمهور شباب الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للمدرب الذي يخوض موسمه الأول مع «فرسان دبي».

وأصبح نيكوليتش في مأزق بمسابقة الدوري، رغم أنها الهدف الأساسي للفريق هذا الموسم، ورغم فوز شباب الأهلي بلقب كأس السوبر على حساب الشارقة، بعدما حقق فوزاً كبيراً 6-2، وتأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ونيله لقب درع السوبر الإماراتي - القطري بفوزه على الدحيل 2-1، إلا أن الفريق ودّع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوصل في ربع النهائي، وباتت حظوظه ضعيفة في الحفاظ على لقب الدوري.

حسن علي إبراهيم: نيكوليتش لم يتمكن من استغلال نجوم الفريق

قال لاعب شباب الأهلي السابق، حسن علي إبراهيم، إن نتائج «فرسان دبي» في الدوري لا تعبّر عن الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريق.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن المدرب الصربي ماركو نيكوليتش لم يتمكن من الاستفادة من العدد الكبير من النجوم الموجودين في قائمة شباب الأهلي، وقال: «حامل لقب الدوري لديه مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، ولكن المدرب لم يتعامل معهم بالشكل الصحيح».

وأضاف: «مباراة الفريق أمام الوحدة أبرز مثال، إذ إن شباب الأهلي تقدم بهدفين خارج ملعبه، والمباراة أصبحت في متناوله، ولكن تغييرات المدرب أسهمت في عودة (العنابي) إلى أجواء اللقاء، وخسارة (فرسان دبي) نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب».

وتابع: «المواجهات التي تجمع شباب الأهلي مع الأندية التي تنافس على اللقب، لها تأثير مباشر بالتأكيد على ابتعاد الفريق في المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن المتصدر الوصل، ورغم أنه لا يمكن القول إن الفريق خرج من سباق المنافسة على درع الدوري، لكن في الوقت نفسه ليس منطقياً أن يعاني (فرسان دبي) في معظم المباريات التي جمعته مع الأندية القوية، أو التي سبق لها التتويج بلقب الدوري».

المدرب الصربي لم ينجح في التعامل مع المواجهات الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على ترتيب الفريق في جدول الدوري.