الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوفنتوس يدفع 10 ملايين يورو لرونالدو

حصل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على حكم قضائي، سيحصل من خلاله على الرواتب المؤجلة من ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي. وقالت صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «سيدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لرونالدو، وهي المدفوعات الشهرية المؤجلة أثناء اندلاع جائحة كورونا». وكان رونالدو رحل عن يوفنتوس في صيف عام 2021، قبل أن يحصل على رواتبه المؤجلة، لذا تحرك قضائياً ضد يوفنتوس للمطالبة بها.

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