اخبار الرياضه

الامارات | أخبار سريعة..

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سريعة.. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوفنتوس يدفع 10 ملايين يورو لرونالدو

حصل الأسطورة البرتغالي، ، نجم النصر السعودي، على حكم قضائي، سيحصل من خلاله على الرواتب المؤجلة من ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي. وقالت صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «سيدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لرونالدو، وهي المدفوعات الشهرية المؤجلة أثناء اندلاع جائحة ». وكان رونالدو رحل عن يوفنتوس في صيف عام 2021، قبل أن يحصل على رواتبه المؤجلة، لذا تحرك قضائياً ضد يوفنتوس للمطالبة بها.

للإطلاع على المزيد من الأخبار، يرجى الضغط على هذا الرابط.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا