شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الذهاب أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى فى الثالثة من عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة مرانه الأخير استعداداً لمواجهة مازيمبى بملعب الأخير، المقرر لها نفس التوقيت غداً في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويضع مارسيل كولر المدير الفني خلال مران اليوم الخطة المناسبة للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمته في مباراة العودة التي ستُقام في التاسعة من مساء الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

ويعقد كولر محاضرة فيديو مع لاعبي الفريق عقب مران اليوم من أجل الحديث عن عدة أمور تتعلق بأداء الفريق خلال الفترة الماضية بهدف بعض الأخطاء، التي وقع فيها اللاعبون في مقدمتها، الأخطاء الدفاعية وغياب التركيز في الدقائق الأخيرة الأمر الذي تسبب في اهتزاز مرمى الفريق بأكثر من هدف في الدقائق واللحظات الأخيرة.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.