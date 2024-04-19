محمود عاشور: أستعد لأولمبياد باريس.. ولدي 3 عروض خارجية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الحكم الدولي محمود عاشور أنه يستعد للسفر إلى باريس بعد شهر ونصف من أجل الانضمام لمعسكر الاستعداد للأولمبياد.

وتابع عاشور في تصريحات متلفزة: كنت موجودًا في 11 مباراة بأمم أفريقيا في الافتتاح والنهائي، وأجهز للتواجد في أولمبياد باريس، وأنا الحكم المصري الوحيد من 12 حكم على مستوى العالم بمجهود شخصي من جانبي.



وأكمل: لا أبحث عن اللعب في الدوري المصري، ولدي 3 عروض خارجية، وأي حكم جيد أصبح يسافر للخارج من أجل إدارة المباريات.

وتابع: لا أبحث عن التواجد في المباريات، وتلقيت عروضا للعمل في لبنان والإمارات عن طريق تامر دري وعصام عبدالفتاح، و منزعج من عدم ابلاغي بقرار إيقافي من جانب لجنة الحكام برئاسة بيريرا.

وواصل: ناشدت وزير الرياضة من أجل التدخل، مؤكدا أن التحكيم واجهة مشرفة للبلد، هناك لاعبين يتم انفاق الملايين عليهم للظهور في الأولمبيا.

وأشار: الحكم لا يتم الانفاق عليه شيئا، يجب أن يتم حل الأزمات وتوفير الأجواء الجيدة للظهور بشكل طيب في الفترة المقبلة.