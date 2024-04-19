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محمود عاشور: أستعد لأولمبياد باريس.. ولدي 3 عروض خارجية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الحكم الدولي محمود عاشور أنه يستعد للسفر إلى باريس بعد شهر ونصف من أجل  الانضمام لمعسكر الاستعداد للأولمبياد.

وتابع عاشور في تصريحات متلفزة: كنت موجودًا في 11 مباراة بأمم أفريقيا في الافتتاح والنهائي، وأجهز للتواجد  في أولمبياد باريس، وأنا الحكم المصري الوحيد من 12 حكم على مستوى العالم بمجهود شخصي من جانبي.


وأكمل: لا أبحث عن اللعب في ، ولدي 3 عروض خارجية، وأي حكم جيد أصبح يسافر للخارج من أجل إدارة المباريات.

وتابع: لا أبحث عن التواجد في المباريات، وتلقيت عروضا للعمل في لبنان والإمارات عن طريق تامر دري وعصام عبدالفتاح، و منزعج من عدم ابلاغي بقرار إيقافي من جانب لجنة الحكام برئاسة بيريرا.

وواصل: ناشدت وزير من أجل التدخل، مؤكدا أن التحكيم واجهة مشرفة للبلد، هناك لاعبين يتم انفاق الملايين عليهم للظهور في الأولمبيا.

وأشار: الحكم لا يتم الانفاق عليه شيئا، يجب أن يتم حل الأزمات وتوفير الأجواء الجيدة للظهور بشكل طيب في الفترة المقبلة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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