ماركيز الأقرب لخلافة تشافي في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث نادي برشلونة عن بديل لتشافي هيرنانديز مدرب البارسا الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الكروي الحالي بعدما أصر على عدم التراجع في قراره.

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ماركيز هو المرشح المفضل للرئيس لابورتا وأيضًا لديكو، المدير الرياضي، حيث إنهم ينظرون إليه كرجل نادي، فهو لاعب سابق، ويعرف فلسفة برشلونة جيدًا وقد قام بتدريب بعض الشباب الناشئين من الفريق.

وتابعت التقارير أن هذا أمر مرتبط جدًا بالمشروع داخل النادي، لكن يؤكد النادي الكتالوني أنه لا يوجد شيء محدد أو نهائي مع تشافي أو ماركيز.

وأشارت إلى أن اسم المكسيكي مطروح على الطاولة ويحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة والقطاع الفني، على الرغم من وجود شكوك لدى البعض.

وينتهي عقد ماركيز مع الرديف في نهاية الموسم ولم يتواصل معه أحد حتى الآن من أجل التجديد، وقد يتم تقديم عرض له لمدة سنتين.