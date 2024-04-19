ريال مدريد يتلقى صدمة قبل صدام برشلونة في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - غاب داني كارفاخال عن مران ناديه ريال مدريد، اليوم، نظرا لمعاناته من مشكلات عضلية استبدل على إثرها خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويأتي غياب كارفاخال، قبل المواجهة الحاسمة لريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل.

وجاء ذلك بعد الحصول على راحة، بعد التأهل الصعب إلى نصف نهائي دوري الأبطال، من بوابة ركلات الترجيح أمام السيتي.

وقام كارفاخال بأداء تدريبات للتعافي وجلسات للعلاج الطبيعي داخل منشآت مدينة بالديبيباس الرياضية، من أجل التخلص من المشكلات العضلية التي حرمته من استكمال مواجهة السيتي.

ويشير التقرير الطبي إلى أن كارفاخال لا يعاني من إصابة عضلية، ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الاعتماد على جهود اللاعب أمام برشلونة.

ويأتي غياب كارفاخال، قبل المواجهة الحاسمة لريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد الحصول على راحة أمس الخميس، بعد التأهل الصعب إلى نصف نهائي دوري الأبطال، من بوابة ركلات الترجيح أمام السيتي.