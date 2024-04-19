فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن Double Gameweek 34 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق الـ Double Gameweek 34 بالدوري الإنجليزي غدًا، السبت، لذا يسعى لاعبو فانتازي لاختيار التشكيل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة، ولمساعدتكم نستعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة.

فانتازي.. صلاح يقود أفضل تشكيل لـ Double Gameweek 34 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة المزدوجة 34 "Double Gameweek"، في تشكيل 3-5-2، حيث حصل محمد صلاح على شارة الكابتن، بينما تم تعيين بوكايو ساكا نائبا له..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين لـ "Double Gameweek 34"

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة Double Gameweek 34، للعبة فانتازي وFantasy Challenge، يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت الساعة 2.30 عصرا بتوقيت مصر..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا