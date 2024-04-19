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رباعي عربي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم أطراف المربع الذهبي في ، بتأهل كلا من، بروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، .

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند، في نصف النهائي يومي 1 و 7 مايو، فيما يلتقي بايرن ميونيخ وريال مدريد يومي 30 أبريل و 8 مايو.

وهكذا تأهل 4 لاعبين عرب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهم، الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ، المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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