رباعي عربي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم أطراف المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا، بتأهل كلا من، بروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، ريال مدريد.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند، في نصف النهائي يومي 1 و 7 مايو، فيما يلتقي بايرن ميونيخ وريال مدريد يومي 30 أبريل و 8 مايو.

وهكذا تأهل 4 لاعبين عرب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهم، الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ، المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد.

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