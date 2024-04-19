ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات لوكاس باكيتا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن إدارة ريال مدريد وجهت أنظارها إلى أحد أهداف مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل.



وسبق أن أكدت العديد من التقارير أن البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام يونايتد، يعد هدفا رئيسيا للسيتيزينز في الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يضع ريال مدريد أنظاره أيضا على صفقة لوكاس باكيتا، لكنه يأتي في ترتيب الأولويات عقب كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ).



وأشارت الشبكة إلى أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، أكد لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، أن مواطنه باكيتا سيكون سعيدا إذا انتقل إلى "سانتياجو برنابيو" (معقل الميرينجي).

وأوضحت أن جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، كان يراقب باكيتا بالفعل.

يذكر أن ريال مدريد سبق أن حاول ضم باكيتا في عام 2018 من فلامنجو، لكن ميلان تفوق على الملكي وحسم الصفقة لصالحه نظير 35 مليون يورو.