الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: "نوفر الإمكانيات لضمان نجاح بطولة الجونة الدولية للاسكواش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمر سلامة:

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، وتستمر البطولة حتى يوم 26 من الشهر الجاري بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، بتنظيم شركة ievents الشركة المنظمة للبطولة منذ انطلاقها. تأتي البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم الراعي الرسمي للبطولة البنك التجاري الدولي- مصر CIBالداعم الرئيسي لرياضة الإسكواش بمصر.

وشارك في افتتاح البطولة نخبة من كبار نجوم الاسكواش في مصر والعالم. يشارك في البطولة 96 لاعباً ولاعبة من 22 دولة منهم مصر، وبريطانيا، والمانيا، وفرنسا يتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار.

وتعد النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش لها طابع خاص لأنها تأتي بعد الإعلان عن ضم رياضة الاسكواش الى الألعاب الأولمبية في دورة لوس أنجلوس المقرر اقامتها عام 2028، وهو ما يزيد من أهمية البطولة ويزيد من حماس اللاعبين والجماهير، ويعزز من شعبيتها وجذب المزيد من اللاعبين لها.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة " نفخر باستضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش للعام الثاني عشر على التوالي، والتي تُعدّ من أهم البطولات على مستوى العالم، والتي نجحت في تسليط الضوء على العديد من اللاعبين فضلا عن المساهمة في الترتيب العالمي. وقد تم تأسيس مدينة الجونة لتكون مركزا لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، ونأمل أن تُساهم البطولة في الارتقاء بمستوى اللعبة على المستويين المحلي والعالمي."

وعن النهوض بالسياحة الرياضية أكد عامر، إلى أن هناك زيادة ملحوظه في نسبة إشغال الفنادق خلال فترة البطولة، وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير من قبل السياح لحضور هذا الحدث الرياضي المميز، حيث تُعد مدينة الجونة وجهة مثالية لمحبي الرياضة والسياحة على حد سواء.

وأعرب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، عن سعادته بالنجاح المستمر لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تُقام للعام الثاني عشر على التوالي. وأكد منسي أن هذه البطولة ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على رياضة الاسكواش في مصر، واكتشاف العديد من المواهب الشابة من اللاعبين المحليين والعالميين الذين أثبتوا مهاراتهم الاستثنائية وحققوا إنجازات مميزة‎.

أضاف منسي، "يعتبر هذا العام عام مميز حيث سيقام ايضاً بطولة الاسكواش للرواد في نفس الفترة وسيشارك فيها لاعبين من حول انحاء العالم. كما أشاد منسي بالتعاون المثمر مع مدينة الجونة، التي تُقدم دعمًا هامًا للبطولة، مما يُساهم في تطويرها بشكل مستمر ويجعلها واحدة من أهم البطولات الدولية الثماني للسكواش."

وتأتي البطولة هذا العام برعاية كاريير وفنادير مارينا كراعي بلاتيني، و BMWكشريك السيارات الرسمي، وبدعم من أون تايم سبورتس كالشريك الاعلامي الرسمي، الراعي الفضي سي أي كابيتال وCatering 360، كالراعي الرسمي لخدمات تقديم الطعام.

الجدير بالذكر إلى أن مدينة الجونة تضم العديد من المرافق المتنوعة التي تسمح بإقامة وتنظيم مثل هذه الأحداث والبطولات الدولية، وذلك بفضل توفر فرص الإقامة المتميزة من خلال 18 فندقًا في المدينة، بالإضافة إلى وجود مستشفى دولي مزود بأفضل الخدمات الطبية لضمان راحة وسلامة اللاعبين والزائرين والمقيمين، مما ينعكس إيجابياً على حالة الترويج السياحي لمصر.