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رئيس انبي يكرم الجهاز الفني لمنتخب مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الأستاذ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم "حسام وإبراهيم حسن"، على هامش مباراة إنــبى والداخلية الماضية، والتي أقيمت باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الممتاز.


وكان التؤام حسام حسن قد تولى تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي خرج من الأدوار الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار الماضية.
وقام الشريعى بإهداء درع نادى إنبى للتؤام، متمنياً للجهاز الفنى المصرى خالص التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة ، حيث حمل درع نادى إنبى شعار “كلنا فى ظهرك يا عميد”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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