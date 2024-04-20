الامارات | ظروف الأهلي المصري «غير مثالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تبدو ظروف الأهلي المصري، حامل اللقب، مثالية، عندما يحل ضيفاً على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي اليوم، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بينما يصطدم الترجي التونسي بضيف ثقيل هو ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويحضر الأهلي إلى مدينة لوبومباشي منقوصاً العديد من عناصره بفعل الإصابات، إذ يفتقد المدرب السويسري مارسيل كولر، الحارس محمد الشناوي وحسين الشحات، والمالي أليو ديانغ ومروان عطية، وإمام عاشور وياسر إبراهيم، للإصابة، بينما يستعيد جهود نجمه المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إبلاله من الإصابة، ليشكل إضافة إلى التشكيلة التي يقودها محمود عبدالمنعم (كهربا) والفلسطيني وسام أبوعلي، والفرنسي أنتوني موديست، والمخضرمون: التونسي علي معلول، وعمرو السولية، ومحمد مجدي (أفشة).

ولم يكن استعداد الأهلي للمواجهة القارية جيداً، إذ تعرّض الفريق لخسارة محلية على يد غريمه التقليدي الزمالك 1-2، وهو أمر يزيد الضغط على الفريق.