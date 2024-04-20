الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

رشّح جمهور نادٍ محترف، اسم مدرب أجنبي يقود حالياً فريقاً منافساً، لتولي تدريب فريقهم في الموسم المقبل، بدلاً من المدرب الحالي الذي تدرس إدارة النادي إمكانية الاستغناء عن خدماته.

رينارد

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، تواصل مع وكيل أعمال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، للاستفسار عن إمكانية توليه تدريب الفريق في الموسم المقبل، عقب انتهاء عقده مع منتخب فرنسا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

الشمري

قال مشجعون لنادي كلباء، إنه من أهم الأمور الفنية التي قام بها المدرب العراقي الجديد غازي الشمري، إعادة استكشاف الإمكانات الفنية للاعبين، وتوظيفهم بشكل مميز، ما قاد الفريق إلى تحقيق نتائج مبهرة.

تغطية

تتطلع أسرة دوري الدرجة الأولى إلى إسهام القنوات الرياضية في تغطية إعلامية واسعة لمجريات الأدوار الأخيرة للمسابقة، خصوصاً مع اقتراب التعرّف إلى الصاعدين إلى بطولات المحترفين، آملة نقل المباريات تلفزيونياً.

دعم

يحرص إداري سابق في أحد أندية دوري الدرجة الأولى - المنافس على الصعود للمحترفين - على الحضور للنادي وتقديم الدعم وتشجيع اللاعبين، على الرغم من كونه خارج المنظومة الإدارية، ما يعتبره المراقبون تصرّفاً احترافياً مميزاً.

قايدي

ذكر مقربون من وكلاء أعمال لاعبين، أن لاعب شباب الأهلي الإيراني مهدي قايدي المعار لاتحاد كلباء، مرشح للانتقال إلى أحد الأندية البارزة في الدوري البرتغالي.

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