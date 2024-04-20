"سقط في الملعب".. تفاصيل الحالة الصحية للاعب المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس، تفاصيل الحالة الصحية للاعب المقاولون العرب لؤي وائل، الذي سقط خلال مباراة بلدية المحلة في الدوري المصري، ونقل بعدها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وقال مراسل أون: "لؤي نقل بعربية الإسعاف إلى مستشفى المحلة العام، وتم تشخيص حالة اللاعب ببلع لسان مؤقت، أدت إلى ضيق في التنفس وفقدان وعي مؤقت".

وأضاف: "ولكن حالة اللاعب مطمئنة، وتختلف عن أحمد رفعت، وإدارة المستشفى قالت إن اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه وأبلغت إدارة المقاولون العرب بإمكانية نقل اللاعب بسيارة مجهزة، لكنها تفضل بقاءه في المستشفى".

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