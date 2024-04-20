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الامارات | مدرب ريال مدريد يجهز ميليتاو للقاء بايرن ميونيخ

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يجهز ميليتاو للقاء بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي خطة خاصة لإعداد نجم دفاعه البرازيلي إيدر ميليتاو العائد حديثا من الإصابة، بعد غياب امتد 8 أشهر عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ميليتاو والذي شارك في بعض الدقائق في آخر أربع مباريات لريال مدريد، ويتوقع أن يكون بديلا في الكلاسيكو غدا أمام ، يستعد ليكون حجز الزاوية في الموقعة الكبرى أمام بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي ، خاصة أن تلك المباراة ستشهد غياب كارفخال بسبب الإيقاف.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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