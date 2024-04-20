الامارات | سان جيرمان ينافس برشلونة على بيرناردو سيلفا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الحديث بقوة عن صفقة انتقال نجم البرتغال بيرناردو سيلفا إلى فريق برشلونة، والذي كان الأبرز خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل التعاقد مع لاعب مان سيتي الألماني غوندوغان. وما يزال عقد سيلفا ساريا مع سيتي، ولديه شرط جزائي بحدود 50 مليون يورو. لكن برشلونة قد يجد صعوبة في ضم هذا اللاعب، خاصة وأن باريس سان جيرمان ينوي دخول الصفقة بقوة لتقوية خط وسط هجومه، ومن الصعب على برشلونة الذي يعاني ماليا مجاراة سان جيرمان في هذا الخصوص، بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

وهذا إلى جانب أن برشلونة عليه بيع بعض نجومه لضبط أموره المالية قبل التفكير في ضم سيلفا أو أي من اللاعبين الآخرين خلال الانتقالات المقبلة.