الامارات | لا اتصالات بين بايرن ميونيخ وزيدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كذبت وسائل إعلام ألمانية ما تم نشره في نظيرتها الإسبانية أمس بخصوص اهتمام نادي بايرن ميونيخ بالتعاقد مع المدرب السابق لريال مدريد، النجم الفرنسي التاريخي زين الدين زيدان. وأكدت قناة "سكاي ألمانيا" الرياضية أن إدارة البايرن نفت أي اتصال بزيدان، وأنه ليس ضمن خيارات النادي في الفترة المقبلة.

في المقابل كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن نظيرتها "ليكيب" الفرنسي عن أن زيدان لا يضع في صلب اهتماماته تدريب البايرن، وأن الوجهة المفضلة له قد تكون مان يونايتد الإنجليزي، خاصة وأن الاخير ينوي إنهاء عقد مدربه الهولندي تين هاغ بنهاية الموسم الجاري، وضم مدرب جديد، كما أن زيدان كان ينتظر الفرصة لتدريب فرنسا، لكن قيام الاتحاد الفرنسي بتجديد عقد المدرب ديديه ديشامب انهى أي أمل له بهذا الخصوص.