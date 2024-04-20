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الامارات | فودن يكشف سبب اختيار القميص 47

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فودن يكشف سبب اختيار القميص 47 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن نجم مان سيتي، ومنتخب إنجلترا فيل فودن لم يختر رقم قميصه في مان سيتي 47 بشكل عشوائي، أو لأن إدارة الفريق قررته له. وقالت إن الاختيار له أسباب عاطفية ترتب بعائلته. ويقدم فودن موسما مميزا مع سيتي، إذ سجل 22 هدفا وصنع 10 أهداف في 46 مباراة في كل المسابقات.

وعن اختيار الرقم 47، قال فودن إن ذلك يمثل السن الذي توفي فيه جده، حين كان هو ما يزال حديث الولادة. وقال إن قرر اختيار ذلك الرقم بالاتفاق مع والده، لتخليد ذكرى جده.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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