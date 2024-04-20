الامارات | قرار صادم ضد 3 عدائين أفارقة تآمروا عند خط النهاية ليكسب "الصيني" ماراثون بكين (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون بكين المتسابقين الأربعة الذين تآمروا بالاتفاق فيما بينهم عند خط النهاية لمنح المتسابق الصيني هي جي اللقب.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه العداؤون الخمسة قبل أمتار من خط النهاية يتحدثون فيما بينهم، فخفّف الثلاثي الإفريقي سرعتهم عمداً ليتمكن الصيني من المركز الاول وسط حالة من الدهشة سيطرت على المراقبين.

وأصدرت اللجنة المنظمة بيان صحافي بعد التحقيق في الواقعة قررت من خلاله استبعاد المتسابقين الأربعة وألزمتهم إعادة ميدالياتهم والجوائز المالية.

وقالت اللجنة: "إن العدائين الأربعة تم اختيارهم كمتنافسين في الأساس من قبل أحد الرعاة، لكن المنظمين الأساسيين لم يكونوا على علم بهذا".

وأوضحت: "نعبر عن عميق وخالص اعتذارنا إلى العالم ولكل فرد في المجتمع لأننا لم نكتشف الأخطاء ونصححها في الوقت المناسب في هذا السباق".