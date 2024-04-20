الامارات | ماذا قال أنشيلوتي عن "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاسباني، إن مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة غداً الاحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) هي "فرصة كبيرة للاقتراب من اللقب" بالنسبة الى فريقه.

وتعتبر المواجهة التي سيكون مسرحها ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية الفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني حامل اللقب الموسم الماضي، لتقليص الفارق عن ريال مدريد لذي يتمتع بصلابة مذهلة في صدارة البطولة برصيد 78 نقطة بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة مقابل خسارة وحيدة هذا الموسم بعد مرور 31 مرحلة.

في حال قدر لريال مدريد الفوز على ملعبه حيث لم يهزم هذا الموسم، سيبتعد بفارق 11 نقطة عن برشلونة وذلك قبل ست مراحل على انتهاء الدوري.

وقال أنشيلوتي السبت في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "سنكون قريبين جدًا من اللقب إذا نجحنا في الفوز، مع الأخذ في الاعتبار أننا نلعب ضد خصم تنافسي للغاية. ستكون مباراة كلاسيكو كما هي الحال دائما، مباراة تنافسية ومتوازنة للغاية".