ساديو ماني يعوض غياب رونالدو أمام الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ، عن فوز النصر أمام الفيحاء، أمس الجمعة 3-1، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يستطع «الدون» المشاركة بسبب إيقافه، على خلفية طرده خلال خسارة فريقه أمام الهلال 1-2، بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ورغم القيمة الفنية التي يتمتع بها رونالدو وتأثيره الكبير مع النصر، إلا أن «العالمي» لم يتعرض للخسارة في غيابه سوى مرة واحدة من إجمالي 9 مباريات آخرها الفيحاء.

لكن السنغالي ساديو ماني عوض غياب رونالدو ونجح في قيادة النصر للفوز على ضيفه الفيحاء، بعد تسجيله هدفين في اللقاء.

وبهدفيه أمام الفيحاء، أصبح لاعبو النصر الأكثر تسجيلا للثنائيات في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي 2023-24، علما بأن ساديو ماني وصل إلى الثنائية الشخصية الثالثة له في المسابقة هذا الموسم.

وانضم النجم السنغالي (32 عاما) إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي بايرن ميونخ، بعد موسم وحيد قضاه اللاعب مع عملاق الدوري الألماني بايرن ميونخ.

وبرفقة «العالمي»، خاض النجم السنغالي 39 مباراة عبر كل المسابقات، محرزا 17 هدفا، ومانحا 9 تمريرات حاسمة. وينتهي عقد ساديو ماني مع النصر في يونيو2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 20 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

يذكر أن النصر رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

ساديو ماني برفقة النصر: