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ميلان يسعى لخطف غاياردو من الاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أمس أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، قد دخل قائمة المرشحين لتدريب ميلان الإيطالي.

وأشارت صحيفة «لاجازيتا سبورت» الإيطالية أن إدارة ميلان قررت التخلص من المدير الفني ستيفانو بيولي لتراجع نتائج الفريق.

وأكدت الصحيفة أن غاياردو الذي تولى تدريب الاتحاد خلفا لنونو سانتو في نوفمبر من العام الماضي، بات ضمن المرشحين لقيادة ميلان فنيا حال رحيل بيولي نهاية الموسم الجاري.

وعن باقي المرشحين أكدت الصحيفة الإيطالية أن هناك بعض الأسماء التي قد تنافس غاياردو على تولي ميلان أمثال كريستوف غاليتييه ومارك فان بوميل وباولو فونيسكا.

ويمتلك جاياردو خبرات تدريبية كبيرة بفضل مسيرته المميزة مع ريفر بليت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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