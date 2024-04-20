ميلان يسعى لخطف غاياردو من الاتحاد

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وأشارت صحيفة «لاجازيتا سبورت» الإيطالية أن إدارة ميلان قررت التخلص من المدير الفني ستيفانو بيولي لتراجع نتائج الفريق.
وأكدت الصحيفة أن غاياردو الذي تولى تدريب الاتحاد خلفا لنونو سانتو في نوفمبر من العام الماضي، بات ضمن المرشحين لقيادة ميلان فنيا حال رحيل بيولي نهاية الموسم الجاري.
وعن باقي المرشحين أكدت الصحيفة الإيطالية أن هناك بعض الأسماء التي قد تنافس غاياردو على تولي ميلان أمثال كريستوف غاليتييه ومارك فان بوميل وباولو فونيسكا.
ويمتلك جاياردو خبرات تدريبية كبيرة بفضل مسيرته المميزة مع ريفر بليت.
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