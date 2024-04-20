عقبة تعطل الاتفاق بين زيدان والبايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم الحديث عن حسم الاتفاق بين زين الدين زيدان وبايرن ميونخ، إلا أن هناك عقبة إنجليزية تعطل الأمور تماما في الوقت الحالي.

عدد من التقارير الصحفية قالت إن زيدان اتفق مع بايرن على كل شيء، من أجل تدريب الفريق البافاري بعد الرحيل المنتظر لتوماس توخيل عقب نهاية هذا الموسم.

ومع ذلك قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن زيدان لديه بعض التحفظات على هذه الخطوة، رغم تقديره الكبير لبايرن والسمعة الهائلة التي يمتلكها النادي كأحد عمالقة أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان يعد اللغة الألمانية والحياة في بافاريا بمثابة العقبة الكبيرة أمام فكرة الانتقال لبايرن، لذلك فهو يميل بشكل أكبر إلى تدريب مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم إتقان الفرنسي للغة الإنجليزية أيضا، إلا أنه يفهمها بشكل أفضل من الألمانية، لذلك انتقاله إلى البريميرليج يبدو أكثر جاذبية بالنسبة له.

وأكدت الصحيفة أن زيدان لا يريد الانتظار طويلا حتى لا يتم نسيانه، حيث لم يعد منتخب فرنسا يشكل أولوية بالنسبة له، فهو مستعد للذهاب إلى ناد.

وأضافت أن إدارة بايرن ميونيخ قد قلصت قائمة المرشحين لخلافة توخيل لثلاثة أسماء فقط، وهم: زين الدين زيدان، روبيرتو دي زيربي إضافة إلى رالف رانجنيك.

يذكر أن مستقبل إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يعد على المحك، بسبب إمكانية خروج الشياطين الحمر دون بطولة هذا الموسم في حالة الإخفاق بكأس الاتحاد الإنجليزي.