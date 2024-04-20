ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على وولفرهامبتون

ياسر رشاد - القاهرة - شهد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي تغيرات بعد فوز أرسنال على وولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما اليوم بالبريميرليج.

وحقق فريق أرسنال فوزًا مهمًا على وولفرهامبتون بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لياندرو تروسارد هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم أضاف مارتن اوديجارد هدف التعزيز للمدفعجية في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :

بهذا الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 74 ليحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 73 نقطة ويتبقى له مباراة.

بينما يأتي فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

1 – أرسنال .. 74 نقطة (33 مباراة)

2 – مانشستر سيتي .. 73 نقطة (32 مباراة)

3 – ليفربول .. 71 نقطة (32 مباراة)