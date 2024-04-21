آرسنال يحقق أرقامًا قياسية أمام وولفرهامبتون

حقق فريق آرسنال، اليوم السبت، أرقامًا قياسية، بعد الفوز على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواجه آرسنال نظيره وولفرهامبتون، على ملعب مولينكس ستاديوم معقل الذئاب، ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليج.

وسجل هدفي آرسنال تروسارد في الدقيقة 45، وأوديجارد في 90+5.

واستطاع آرسنال من تحقيق عدة أرقام قياسية بعد الفوز على وولفرهامبتون.

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ووفقًا لـ شبكة “سكواكا” أن آرسنال أستطاع أن يسجل في فريق وولفرهامبتون في آخر 33 لقاء جمعهم بجميع البطولات، وتعتبر هي السلسة الأطول للتسجيل ضد فريق واحد على مدار تاريخه.

وتابعت أن الجانرز أستطاعوا بالخروج بشباكهم نظيفة للمرة السادسة على التوالي خارج ملعبهم، وهي السلسة الأطول طوال تاريخهم.

وبهذا الفوز تصدر فريق آرسنال مؤقتًا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون، عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.