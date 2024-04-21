الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب

بدأ لاعب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، خطوات جديدة في مسيرته الرياضية، بعدما أصبح خارج حسابات فريقه في الموسم الحالي، إذ وجّه بوصلته نحو المنطقة الفنية للعمل مدرباً مساعداً في الموسم المقبل.

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