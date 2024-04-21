موعد عودة ميتروفيتش لتدريبات الهلال الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد عودة النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش للمشاركة في تدريبات فريق الهلال الجماعية بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة الرياضية: " عودة ميتروفيتش لتدريبات الهلال الجماعية سيكون بعد أسبوع ".

وقال ميتروفيتش في تصريحات تداولتها الصحف اليوم: " شعور الإصابة كان الأقسى في مسيرتي، واعتقدت لحظتها أنني سأغيب عن بطولة أمم أوروبا، والموسم مع الهلال كاملاً ".

وأضاف: " أنا قد أُخالف رأي الأطباء؛ لأنني سبق ولعبت لقاء صربيا و البرتغال وأنا تحت تأثير الإصابة وتأهلنا إلى نهائيات كأس العالم ".

وتابع نجم الهلال: " اعتقدت أن الإصابة ستغيبني لـستة أسابيع، لكن أشعر أنني سأعود للتمارين الجماعية الأسبوع الجاري ".

وسقط الهلال في فخ الهزيمة على يد العين الإماراتي بنتيجة 4-2 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والتي جمعت بينهما يوم الأربع الماضي على ملعب نادي العين بالإمارات.

موعد مباراة الهلال والعين في الإياب :

ويستعد الهلال لاستقبال ضيفه العين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة آرينا في الرياض بإياب نصف النهائي، حيث يحتاج الزعيم للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لحسم التأهل للنهائي.