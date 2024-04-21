الامارات | فيرستابن يحصد لقب سباق الصين لـ"الفورمولا 1"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الهولندي ماكس فيرستابن باللقب خلال ظهوره الأول بسباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم. وحقق فيرستابن سائق ريد بول انطلاقة مثالية في شنغهاي بعد فوزه أيضا بسباق السرعة. وتفوق فيرستابن الفائز بلقب بطولة العالم في المواسم الثلاثة الماضية على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي حل ثانيا وسيرجيو بيريز زميله في ريد بول صاحب المركز الثالث، في طريقه لحصد لقب السباق الصيني. ونتيجة جائحة كورونا لم ينظم السباق الصيني منذ النسخة الأخيرة له في 2019.

وفقد فيرستابن موقعه في الصدارة في اللفة الـ13 بعد توقفه للحصول على إطارات جديدة، لكنه استعاد موقعه في الصدارة بعد سبع لفات أخرى، علما بان السباق شهد دخول سيارات الأمان مرتين ، لكن السائق الهولندي لم يواجه أدنى خطورة خلالهما. وسجل فيرستابن رابع انتصار له هذا الموسم حيث يطارد اللقب الرابع على التوالي في بطولة العالم ، حيث فاز بجميع السباقات التي جرت هذا الموسم باستثناء سباق أستراليا حيث انسحب نتيجة لخلل في سيارته.