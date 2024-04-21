الامارات | جريميو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى جريميو صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه كويابا 1 /صفر فجر اليوم بالمرحلة الثالثة. وفي باقي المباريات فاز أتلتيكو مينيرو على كروزيرو 3 / صفر وتعادل براجانتينو سلبيا مع كورينثيانز. ويدين جريميو بالفضل في هذا الفوز لفرانكو كريستالدو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 43. ورفع جريميو رصيده في الصدارة إلى ست نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع فلامينجو وإنترناسيونال.